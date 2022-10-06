Украина благодарна ЕС за важный шаг солидарности, в то же время ожидает, что санкционное давление на агрессора продолжится.

Потери российской экономики от восьмого пакета санкций, который утвердил Европейский Союз, составят не менее 7 млрд евро.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

"Принято решение об установлении предельной цены на нефть и нефтепродукты. Запрет на импорт из РФ полуфабрикатов и другой сталелитейной продукции, а также древесины, бумаги, пластмассы, сигарет, драгоценных камней, цветных и драгоценных металлов и некоторых других товаров. Ожидаемый эффект от этих запретов для российской экономики составит по меньшей мере 7 млрд евро. Расширение запретов по использованию криптовалют, что помогало обходить санкции. Запрет предоставления архитектурных и инженерных услуг, а также консультационных услуг по IТ и юридических консультаций", - написал он.

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По его словам, Украина благодарна ЕС за важный шаг солидарности, в то же время ожидает, что санкционное давление на агрессора продолжится.

"Нужно полное отключение всех российских и белорусских банков от SWIFT, введение полного энергетического эмбарго, запрет входа судов под флагами стран-членов ЕС в российские морские порты, а также прекращение выдачи виз для российских граждан", - написал он.

Восьмой пакет санкций ЕС:

28 сентября Еврокомиссия предложила новый восьмой по счету пакет санкций против России в связи с проведением псевдореферендумов и попыткой аннексии территории Украины.

При этом премьер-министр Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт "продавил" свои требования по новому пакету антироссийских санкций, а именно отказ от ограничения цены на турбопроводную российскую нефть, а также добилась исключения ядерной энергетики из нового пакета санкций.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что предложенный Еврокомиссией восьмой пакет санкций не соответствует уровню обострения войны против Украины.

6 октября 2022 года Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России. В пакете предусмотрено и ограничение цен на нефть.

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