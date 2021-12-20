Пока не зафиксировано никаких мошеннических действий по данной программе.

Министерство цифровой трансформации и Департамент киберполиции совместными усилиями будут отслеживать транзакции с деньгами, которые вакцинированные от коронавируса украинцы получат в рамках программы "еПоддержка", чтобы не допустить мошеннических действий с этими средствами.

Об этом во время брифинга заявил заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма.

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"На данный момент у нас нет пока никаких мошеннических действий с данной программой, но хочу подчеркнуть, что работает очень большая и серьезная команда в рамках Министерства цифровой трансформации и киберполиции, которая будет в онлайн-режиме отслеживать все транзакции по данной программе, по каждой карте. Как будут какие-то подозрительные транзакции, похожие на мошенничество, сразу будут предприняты оперативные действия для их прекращения и наказания тех, кто пытается организовать любое мошенничество с этими средствами", - сказал он.

Деньги за вакцинацию:

15 ноября 2021 года президент Владимир Зеленский заявил, что в рамках новой программы поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики украинцы, которые получили две дозы антиковидной вакцины, смогут получить через приложение "Дия" по 1 тыс. грн.

Эти средства можно будет потратить на приобретение абонементов в спортзалы, посещение кинотеатров, театров, купить билеты для путешествий внутри страны и др.

Также Зеленский заверил, что для вакцинированных граждан, которые не зарегистрированы в приложении "Дия", государство обеспечит альтернативную возможность получить эти деньги.

2 декабря 2021 года Верховная Рада выделила из государственного бюджета на 2021 год 8 млрд грн. Их направят на выплаты вакцинированным гражданам. В госбюджете на 2022 год на программу предусмотрено 3 млрд грн.

Автор: Дмитрий Шварц