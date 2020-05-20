Зеленский анонсировал запуск единого офиса инвестиций и ожидает $7 миллиардов

Президент отметил, что он решил отойти от практики, когда почти в каждом министерстве есть госпредприятия, которые занимаются привлечением инвестиций.

Президент Владимир Зеленский проанонсировал запуск в Украине в сентябре единого офиса инвестиций, о м он заявил на пресс-конференции по итогам первого года своей работы в должности.

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«Я могу сказать об инвестиционном офисе, который мы откроем в конце сентября. Мы взяли туда руководителем господина Варшаломидзе (секретарь Национального инвестиционного совета Леван Варшаломидзе - УНИАН), который строил Батуми», - сказал Зеленский.

Президент отметил, что он решил отойти от практики, когда почти в каждом министерстве есть госпредприятия, которые занимаются привлечением инвестиций.

«Мы приняли решение – один отдельный прозрачный инвестиционный офис будет работать уже в сентябре. И только он будет заниматься инвестициями. Первый свой план я им уже согласовал, мы его видели. План на восемнадцать месяцев. План быстрых инвестиций в Украину в размере 7 млрд долларов США. Уже есть понятные компании, понятные люди», - сказал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 22 января во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе Зеленский заявил, что Украина запустит программу государственной поддержки для крупных инвесторов, которые вложат от 100 млн долл.

Кроме того, президент Украины пообещал на пять лет освободить от уплаты налога на прибыль тех инвесторов, которые вложат в покупку отечественных госпредприятий от 10 миллионов долларов.