С середины 2025 года ожидается ее снижение.

Инфляция в Украине достигнет своего пика во втором квартале, а в дальнейшем начнет снижаться. Об этом говорится в "Инфляционном отчете" Нацбанка.

"Ускорение инфляции в ближайшие месяцы будет отражать ограниченное предложение продовольствия из-за худших прошлогодних урожаев, а также увеличение производственных затрат, в том числе на энергообеспечение и оплату труда. Однако эта тенденция не будет длительной. Ожидается, что инфляция достигнет пика во II квартале и с середины года начнет снижаться", - говорится в документе.

Регулятор прогнозирует замедление инфляции до 8,4% в конце 2025 года. По данным НБУ, замедлению инфляции будут способствовать меры процентной политики, устойчивость валютного рынка, расширение предложения продовольственных товаров с поступлением нового урожая, сужение фискального дефицита, а также умеренное внешнее ценовое давление:

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"Диспропорции на рынке труда будут давить на цены, однако вклад этого фактора постепенно будет уменьшаться вместе с замедлением темпов роста заработных плат. Кроме того, инвестиции бизнеса в энергонезависимость преимущественно уже отразились в ценах, поэтому на фоне ожидаемого снижения энергодефицитов этот фактор также будет способствовать уменьшению инфляции".

Отмечается, что с постепенной нормализацией условий функционирования экономики, дальнейшим улучшением ситуации в энергетике и на рынке труда, значительным снижением дефицита бюджета и эффектами от мер монетарной политики НБУ потребительская инфляция вернется к цели 5% в 2026 году.

Инфляция в Украине

Напомним, годовая инфляция за 2024 год составила 12%. По данным Госслужбы статистики, продукты питания и безалкогольные напитки в целом за год подорожали на 14,1%. Наиболее стремительным был рост цен на овощи, масло и подсолнечное масло.

В январе стало известно, что Нацбанк ухудшил прогноз инфляции на этот год. Теперь ожидается, что этот показатель достигнет отметки 8,4%.

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