Национальный банк Украины также ожидает ускорения продовольственной инфляции.

В Украине цены на потребительском рынке в октябре 2024 года выросли на 1,8% по сравнению с сентябрем. При этом с начала года цены увеличились на 8,4%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным Госстата, на потребительском октябрьском рынке цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 3,2%. Больше всего подорожали овощи - на 18,2% и яйца - 18,1%.

Отмечается, что на 6,9-1,3% выросли цены на масло, фрукты, молоко и молочные продукты, подсолнечное масло, продукты переработки зерновых, говядину, безалкогольные напитки, хлеб, сало, рыбу и рыбные продукты.

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Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,8%, что связано с подорожанием табачных изделий на 2,6%.

Цены на транспорт выросли на 0,5% в основном из-за подорожания топлива и масел на 0,8% и проезда в автодорожном пассажирском транспорте на 0,7%. В то же время на 4,7% подешевел проезд в железнодорожном пассажирском транспорте.

Прогноз от НБУ

Национальный банк Украины ожидает ускорения продовольственной инфляции до второго квартала 2025 года. В ближайшие месяцы ценовое давление будет сохраняться из-за меньшего, чем в прошлом году, предложения отдельных продуктов питания, расширения совокупного спроса вследствие значительных бюджетных расходов, дальнейшего обострения диспропорций на рынке труда и дефицита электроэнергии во время отопительного сезона.

"В результате потребительская инфляция достигнет 9,7% на конец 2024 года и будет оставаться высокой в первом полугодии 2025 года", - сказано в отчете.

Цены в Украине - важные новости

Ранее заместитель председателя "Всеукраинского аграрного совета" Денис Марчук сообщил, что рост цен на молочные продукты продолжится и в дальнейшем. По его прогнозу, в случае стабильных поставок электроэнергии зимой подорожание может составить 15% до конца года.

Также УНИАН писал, что согласно результатам недавнего социологического опроса, 44% украинцев покупают более дешевые, но менее качественные продукты. В то же время 45% опрошенных чаще позволяют себе покупать более качественные (более полезные или вкусные) продукты, даже если они дороже.

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