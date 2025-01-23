Андрей Пышный считает, что до середины года инфляция не будет снижаться.

Национальный банк Украины ухудшил прогноз инфляции на 2025 год. Теперь ожидается, что это показатель достигнет отметки 8,4%, хотя в октябре 2024 года инфляция должна была достигнуть 6,9%.

"В первые месяцы 2025 года инфляция, вероятно, продолжит расти из-за дальнейшего влияния как временных факторов, в частности эффектов низких прошлогодних урожаев, так и фундаментальных, в частности давления со стороны производственных затрат бизнеса", - рассказал глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга.

Отмечается, что инфляция достигнет пика во II квартале, а с середины года начнет снижаться.

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"Ожидается, что в конце 2025 года инфляция замедлится до 8,4%, а в 2026 году - до цели 5%. Этому, в частности, будут способствовать меры процентной и валютно-курсовой политики Национального банка, а также высокие урожаи, улучшение ситуации в энергетике, снижение фискального дефицита и умеренное внешнее ценовое давление", - объяснил Пышный.

Стоит отметить, что в 2027 году инфляция составит 5,0%, согласно прогнозу.

Учетная ставка в Украине - последние новости

Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку на 1% - до 14,5%. Решение направлено на поддержание устойчивости валютного рынка, сохранение инфляционных ожиданий под контролем, разворот инфляционного тренда и постепенное замедление инфляции к цели в 5%.

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