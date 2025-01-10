Среди продуктов питания больше всего выросли цены на овощи.

Годовая инфляция в Украине за 2024 год составила 12%. Инфляция на потребительском рынке в декабре по сравнению с ноябрем составила 1,4%.

Как сообщила Государственная служба статистики, продукты питания и безалкогольные напитки в целом за год подорожали на 14,1%. Наиболее стремительно в 2024 году выросли цены на овощи (48,3%), масло (33,9%) и подсолнечное масло (20,9%). Также значительно подорожали молоко (18,8%), хлеб (18,2%), фрукты (16,4%) и сыр (16,2%).

Цена на яйца, которая волновала украинцев стремительным ростом в последние месяцы 2024 года, в целом за год увеличилась на 13,1%, а относительно ноября они подешевели на 1,5%. Алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 13,2%. А вот цены на одежду и обувь снизились на 4,3%.

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Цены на коммунальные услуги за год выросли на 18,9% главным образом за счет подорожания электроэнергии на 63,6%. На 11,2% подорожали услуги по управлению многоквартирными домами, на 8,9% - уборка мусора, на 3,9% - содержание и ремонт жилья.

Цены в сфере здравоохранения увеличились на 13,2% за год, транспорта - на 7,1%. На 12% больше приходится платить за образовательные услуги и на 13,2% - за услуги ресторанов и гостиниц. Услуги связи подорожали на 9,1%.

Цены на продукты в Украине

Ранее стало известно, что из-за высокого спроса в Украине повысились цены на огурцы. Сейчас они поступают в продажу по 100-140 грн/кг, что в среднем на 20% дороже, чем в конце прошлой недели.

Также сообщалось о снижении закупочных цен на молоко-сырье. Одной из причин является традиционное сокращение спроса во время новогодних праздников.

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