Минимальный размер повышения пенсий составит не менее 100 грн.

С 1 марта в Украине проведут индексацию пенсий. Рост пенсионных выплат произойдет для более 10 млн граждан на 11,5%.

Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он отметил, что это уже третья индексация за время полномасштабной войны.

"Минимальный размер повышения пенсий составит не менее 100 грн. И чтобы справедливо распределить финансовый ресурс и повысить именно самые маленькие пенсии, внедряем максимальный размер индексации – до 1500 грн", – добавил он.

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Пенсии в Украине

В Украине по состоянию на 1 января 2025 года насчитывается 10,3 миллиона украинцев, которые получают пенсионные выплаты. При этом 2,8 миллиона пенсионеров продолжают работать. Средний размер пенсии составил 5 789,05 гривни, а у работающих пенсионеров – 6 302,76 гривни.

Каждый год в Украине проводится индексация пенсий работающим пенсионерам. Украинцы, которые продолжают работать после достижения пенсионного возраста, могут рассчитывать на перерасчет каждые два года.

Напомним, по Закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", минимальная пенсия в Украине составляет 2361 гривню.

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