Эта манипуляция призвана побудить пользователей перейти по ссылке, где будет происходить дальнейшая регистрация на закрытый информационный канал и фишинговые действия.

В сомнительных Telegram-каналах появилась информация о якобы индексации пенсий с 15 января 2025 года, эта информация не соответствует действительности.

Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда.

"В последние дни в Telegram-каналах, которые имеют сомнительную репутацию, неизвестные лица распространили информацию об индексации пенсий, которую якобы проведут в ближайшее время. Чтобы успеть ее получить, пенсионеров призывают заполнять определенную анкету", - говорится в сообщении.

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В Пенсионном фонде отметили, что это манипуляция, и она призвана побудить доверчивых пользователей перейти по ссылке, где будет происходить дальнейшая регистрация на закрытый информационный канал и фишинговые действия.

"Чтобы не стать жертвами аферистов, просим пользователей ни в коем случае не переходить по подобным ссылкам", - отметили в фонде.

В ПФ также напомнили, что условия проведения индексации пенсий определены частью второй статьи 42 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Такой перерасчет проводится без дополнительного обращения и не требует заполнения никаких анкет. Вопрос проведения индексации пенсий в 2025 году будет определен отдельным постановлением Кабинета министров.

Что известно об индексации пенсий в 2025 году

Как сообщал УНИАН, 3 декабря народный депутат, преподаватель и общественный деятель Леся Забуранная заявляла, что индексацию пенсий в Украине проведут в марте 2025 года, как это и предусматривает закон. Перерасчет осуществят в соответствии с уровнем инфляции от 13 до 17%.

"Перерасчет скорректирует пенсионные выплаты. Если говорить о суммах, то минимальная индексация составит 100 грн, максимальная - 1500 грн. Люди в возрасте от 70 до 80 лет имеют право на дополнительную надбавку от 300 до 570 грн", - отмечала она.

Забуранная добавила, что в парламентском Комитете социальной политики работают над выравниванием и сбалансированием спецпенсий.

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