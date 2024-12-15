На максимальную пенсию могут претендовать только некоторые категории граждан.

В Украине в 2025 году максимальная пенсия не будет расти. Это указано в Бюджетной декларации на 2025-2027 годы.

"Бюджетная политика будет направлена на уменьшение уровня дефицита государственного бюджета в 2025-2027 годах, который был увеличен с целью удовлетворения потребностей в финансовых ресурсах государства после начала полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины", - говорится в документе.

Отмечается, что 1 января 2024 года размер максимальной пенсионной выплаты достиг 23 610 гривень. На такую пенсию могут претендовать четыре категории граждан:

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государственные служащие;

ученые;

народные депутаты;

работники местного самоуправления.

Кроме того, на высокую пенсию в будущем могут рассчитывать люди с высокой официальной зарплатой (не менее 50 000 гривень в месяц) и полным страховым стажем.

Пенсию свыше 23 610 гривень получают судьи. Размер их пожизненного денежного содержания не ограничен и может превышать 100 000 гривень в месяц. Также пенсионные выплаты выше максимального значения могут получать военные и полицейские.

Пенсии в Украине - важные новости

Ранее СМИ раскрыли детали будущей пенсионной реформы. Планируется ввести накопительную систему, рассчитывать пенсии с помощью баллов, а профессиональные пенсии платить за счет бюджета.

Кроме того, УНИАН сообщал, выгодно ли работать на пенсии и как изменится размер выплат в 2025 году. Отмечается, что работающие пенсионеры должны уведомлять ПФУ о своем трудовом статусе.

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