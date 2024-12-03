Минимальная индексация должна составить 100 гривен, тогда как максимальная составит 1500 гривен.

Индексацию пенсий в Украине проведут в марте следующего года, как это и предусматривает закон. Перерасчет осуществят в соответствии с уровнем инфляции от 13 до 17%. Об этом рассказала народный депутат, преподаватель и общественный деятель Леся Забуранная.

"Перерасчет скорректирует пенсионные выплаты. Если говорить о суммах, то минимальная индексация составит 100 грн, максимальная - 1500 грн. Люди в возрасте от 70 до 80 лет имеют право на дополнительную надбавку от 300 до 570 грн", - говорится в заявлении государственного деятеля.

Забуранная добавила, что в парламентском Комитете социальной политики работают над выравниванием и сбалансированием спецпенсий. По ее словам, в нашей стране продлили действие программы ООН, которая предназначена для оказания дополнительной поддержки определенным группам граждан.

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"Помощь предоставляется тем гражданам, которые проживают в 8 областях, где ведутся активные боевые действия или возле этой зоны", - говорит Леся Забуранная.

При этом на помощь могут рассчитывать не только пенсионеры, но и дети, а также люди, которые имеют инвалидность.

Пенсии в Украине - последние новости

Недавно в Институте демографии и социсследований заявили, что доля людей, которые смогут выйти на пенсию в 60 лет, будет уменьшаться. По словам специалистов, в последующие годы условия для выхода на пенсию будут усложняться.

Ранее УНИАН сообщил, что всего в нашей стране насчитывается более 10 миллионов пенсионеров. Наибольший средний размер пенсионных выплат фиксируют в столице Украины, где пенсионеры в среднем получают почти 8 тысяч гривен.

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