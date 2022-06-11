Санкции со временем будут иметь еще большие последствия, особенно если Европа значительно сократит импорт нефти и газа.

Экономика России упадет на 15% в этом году и на 3% в 2023 году из-за санкций стран Запада, выхода компаний с российского рынка, "оттока мозгов" и обвала экспорта.

Таким образом, 15-летний экономический рост России будет утерян, пишет Reuters со ссылкой на Институт международных финансов (IIF).

Западные санкции после вторжения РФ в Украину вызвали "полную дезинтеграцию 30 лет инвестиций", сообщила заместитель главного экономиста IIF Элина Рыбакова.

По ее словам, если Европа откажется от экспорта российских энергоносителей, экономика РФ понесет еще большие потери в среднесрочной перспективе.

Отмечается, что пока экономика России резко замедляется, а платежная способность населения сокращается, всплеск цен на нефть и газ – основной российский экспорт – поднял профицит счета текущих операций страны до рекордного уровня за последние месяцы.

Впрочем, по словам Рыбаковой, не следует ошибочно считать, что этот профицит, а также укрепление рубля после первоначального обвала, означает, что российская экономика держится лучше, чем ожидалось.

Санкции со временем будут иметь еще большие последствия, особенно если Европа значительно сократит импорт нефти и газа.

По прогнозу IIF, валовое накопление основного капитала России сократится на 25% в 2022 году, импорт – на 28%, а экспорт – на 25%.

"Несмотря на важные шаги, сделанные с конца февраля, мы далеки от пика санкций. Дополнительные возможные меры, например, связанные с финансовой системой и/или ключевым российским экспортом (и импортом), могут привести к драматическим последствиям для российской экономики, а также способности правительства продолжать войну в Украине. Однако расходы на такие меры также могут быть значительными и для стран, которые вводят санкции", - отмечают в IIF.

Рыбакова, только вернувшись из поездки в Киев, также сказала, что в то время как большое внимание уделяется расходам на восстановление, Украина оказалась на грани кризиса платежного баланса, поскольку война нанесла удар по ее экономике. "Сейчас необходима поддержка Украины", - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам экспертов, на которых ссылается агентство Bloomberg, Россия столкнется с глубочайшим экономическим спадом почти за три десятилетия на фоне давления санкций, введенных США и союзниками.

Основные минусы – это нефтяное эмбарго, отказ ЕС от российского газа, а также увеличение оттока иностранных компаний.

Без учета этих факторов и основываясь лишь на текущих санкциях, она прогнозирует сокращение на 10,8% в 2022 году и около 5% в 2023 году.

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