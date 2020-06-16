Минэкономики хочет ввести новый критерий закупок через Prozorro

По мнению министра, озвученное предложение позволит поддержать украинскую промышленность.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко предложил ввести неценовую часть оценки в размере 30% для товаров, которые содержат от 35% локальных компонентов.

Об этом Петрашко сообщил на брифинге, передает НВ.

В частности, в Минэкономики предлагают добавить в систему Prozorro критерий "локализация" для товаров, которые содержат не менее 35% украинских компонентов.

Если такой товар есть в системе закупок, то он получает неценовую часть оценки в размере 30% от общей.

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Проект соответствующего постановления вскоре будет вынесен на комитет Кабмина.

"Думаю, на ближайший правительственный комитет вынесем его (проект постановления - ред.) для последующего обсуждения, поскольку документ довольно сложный, но логика довольно проста: кроме ценовых критериев, вводится простой и понятный критерий, который действует во многих странах мира - это локализация", - отметил Петрашко.

По мнению министра, это позволит поддержать украинскую промышленность. Также он добавил, что до 50% производства компонентов для локомотивов также может производиться в Украине.

Как сообщал УНИАН, с 19 апреля вступила в силу новая редакция закона "О публичных закупках", которая предусматривает снижение нижнего порога для обязательного проведения закупок через Prozorro с 200 тыс. до 50 тыс. грн.

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