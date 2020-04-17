В Украине с 19 апреля все госзакупки от 50 тысяч гривень должны проходить в Prozorrо

Нижний порог для обязательного проведения закупок через Prozorro с 19 апреля снизится на 150 тыс. грн – до 50 тыс. грн. Такие изменения предусматривает новая редакция закона о «О публичных закупках».

С 19 апреля вступает в силу новая редакция закона «О публичных закупках», которая предусматривает снижение нижнего порога для обязательного проведения закупок через Prozorro с 200 тыс. до 50 тыс. грн. Об этом сообщила пресс-служба Prozorro.

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Согласно предыдущей редакции закона, на допороговые суммы заказчики могли подписывать контракт с поставщиком напрямую.

В Prozorro подчеркивают, что изменения законодательства откроют более 250 тыс. закупок для участников, а также выведут бизнес на дополнительный рынок на 30 млрд грн.

Кроме этого, новая редакция закона предусматривает усиление ответственности за грубые нарушения тендерного законодательства. В частности, если заказчик необоснованно отклонил тендерное предложение и это подтвердит Госаудитслужба, его ожидает штраф от 25 до 51 тыс. грн. Если же государственная структура заключила договор без использования предусмотренных законом тендерных процедур, то штрафовать будут ее директора - на сумму от 34 до 85 тыс. гривен. За несущественные процедурные нарушения размер наказания для заказчиков уменьшается – до 1,7 тыс. грн с 11,7 тыс.

Также участник, который победил в тендере, теперь сможет исправить несущественные ошибки в тендерном предложении на протяжении 24 часов с момента оглашения его победителем.

Кроме этих новаций, новая редакция закона предусматривает усовершенствование механизма обжалования тендерных процедур в Антимонопольном комитете Украины (плата за жалобу будет возвращаться бизнесу в полном объеме, если ее удовлетворит АМКУ); улучшение защиты заказчиков от демпинга (Prozorro будет подсвечивать предложения участников, которые будут на 30-40% ниже ближайших предложений конкурентов, после чего заказчик может требовать от таких участников обоснования цены); работу быстрой альтернативы для небольших допороговых закупок - Prozorro Market (для покупки горючего, канцелярии, техники, медизделий, продуктов и прочего); постепенную смену коллективного принятия решений персональным.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября 2019 года Верховная Рада проголосовала во втором чтении за законопроект № 1076 «О внесении изменений в Закон Украины «О публичных закупках» и некоторые другие законодательные акты Украины относительно совершенствования публичных закупок».

16 октября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий законопроект.