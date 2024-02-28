На сокращение госдолга прежде всего повлияло уменьшение внешнего финансирования.

В январе сумма государственного и гарантированного государством долга снизилась в гривневом эквиваленте на 31,44 млрд грн и в долларовом эквиваленте на 0,42 млрд долл. Об этом сообщает Министерство финансов.

На 31 января государственный долг Украины составлял 5,48 трлн грн, или 144,9 млрд долл. Гарантированный государством долг составлял 333,58 млрд грн, или 8,81 млрд долл: из этой суммы гарантированный государством внешний долг равнялся 265,82 млрд грн или 7,02 млрд долл.

Главной причиной уменьшения государственного долга эксперты называют недополучение Украиной внешнего финансирования. Вторая причина - незначительное ослабление курса евро к доллару и гривне на отчетную дату.

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Последнее способствовало переоценке и уменьшению долларового и гривневого эквивалента задолженности в евро прежде всего по льготным кредитам от ЕС.

Заметим, что по состоянию на конец января 69,6% в структуре государственного долга составляет внешний долг. 72,5% составляет долг в валюте.

Как рос госдолг - статистика

С начала войны государственный долг Украины вырос вдвое, а за прошлый год показатель в гривне увеличился на 35%.

В течение декабря прошлого года сумма госдолга выросла в гривневом эквиваленте на 396,81 млрд грн, в долларовом рост составил 4,49 млрд долл. По состоянию на конец декабря 2023 года государственный и гарантированный государством долг составил 5,5 трлн грн, или 145,32 млрд долл.

Напомним, в конце года страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты госдолга нашим государством.

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