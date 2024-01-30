По словам Гетманцева, государственный долг с начала войны вырос вдвое.

По состоянию на 31 декабря 2023 года государственный и гарантированный государством долг составил 5,519 трлн грн, или 145,32 млрд долларов США. Об этом свидетельствуют данные Минфина.

В частности, государственный и гарантированный государством внешний долг составил 3,863 трлн грн (69,99% от общей суммы госдолга), или 101,70 млрд долларов, а внутренний долг – 1,657 трлн грн (30,01%), или 43,61 млрд долларов.

Отмечается, что в течение декабря 2023 года сумма госдолга увеличилась в гривневом эквиваленте на 396,81 млрд грн, а в долларовом – на 4,49 млрд долларов.

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Как отметил в Telegram председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, с начала войны государственный долг увеличившись с начала войны вдвое. За 2023 год в гривне показатель вырос на 35,4% (1,444 трлн грн), в валюте – на 30,4% (+33,9 млрд долларов).

По словам нардепа, наибольшее влияние на рост задолженности в 2023 году имело получение макрофинансовой помощи (льготных кредитов) от ЕС на сумму 18 млрд евро, что обусловило 55% всего роста госдолга в гривневом эквиваленте и 61% – в валютном.

На прирост также повлияло получение кредитов по программам МВФ, Всемирного банка, ЕБРР, а также от правительства Канады.

Расходы на обслуживание госдолга в 2023 году составили 8,2% расходов общего фонда госбюджета (против 6,5% – в 2022 и 12,4% – в 2021 году)

С начала войны основной прирост государственного долга также обусловливается внешними займами от официальных кредиторов.

"Итак, за два года войны структура государственного долга объективно ухудшилась. Впрочем, в который раз напомню, что часть из внешнего долга реструктуризирована... долговая нагрузка на экономику остается высокой, долговые риски выросли, но ситуация на сегодня является контролируемой", – указал Гетманцев.

Долги Украины

По состоянию на 30 ноября 2023 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял почти 5,123 трлн гривен, или 140,82 млрд долларов США.

Ранее группа официальных кредиторов Украины из стран Большой семерки (G7) и Парижского клуба согласовала приостановку выплат по официальному долгу до 2027 года.

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