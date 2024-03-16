Это будет первая попытка формализовать переговоры между частными держателями облигаций и Украиной.

Украина может реструктуризировать часть государственного долга на сумму 20 млрд долларов. Инвесторы, которые владеют соответствующими облигациями, создают комитет кредиторов и могут начать переговоры в апреле.

Как сообщает Reuters, это объединение поможет им вести переговоры с Киевом по реструктуризации долга. Официальная группа могла бы начать обсуждение накануне весеннего собрания Международного валютного фонда, которое стартует 17 апреля в Вашингтоне.

Отмечается, что это будет первая попытка формализовать переговоры между частными владельцами облигаций и Украиной. Предыдущие консультации, которые велись с осени 2023 года, были неофициальные.

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По словам источников агентства, украинский офис по управлению долгом обратился к некоторым инвесторам, чтобы объединить их в группу кредиторов. Туда войдут от восьми до 12 крупных компаний по управлению активами.

Пока неясно, каким образом будет выглядеть эта реструктуризация, ведь она касается экономики страны, в которой идет война. Некоторые держатели облигаций надеются выйти из реструктуризации долга с помощью новых облигаций, которые будут обеспечивать выплаты процентов с самого начала. Однако это может оказаться неприемлемым для Киева, который изо всех сил пытается укрепить свои финансы, чтобы удержать страну на плаву.

Госдолг Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, с начала войны государственный долг Украины вырос вдвое, а за прошлый год показатель в гривне увеличился на 35%.

В конце 2023 года страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты госдолга нашим государством.

По данным Минфина, в январе сумма государственного и гарантированного государством долга снизилась в гривневом эквиваленте на 31,44 млрд грн и в долларовом эквиваленте на 0,42 млрд долл.

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