Глава Минсоцполитики напомнила, что субсидии могут получить все люди, расходы которых на коммуналку превышают 10 или 15% доходов

Украинцы могут рассчитывать на жилищные субсидии в 2023 году. Правительство выделило достаточно средств, но если будет их нехватка, то проведут перераспределение.

Министр социальной политики Оксана Жолнович в эфире телемарафона заверила, что выделенных средств должно хватить для выплаты субсидий.

"Субсидии у нас запланированы в следующем году на 37 миллиардов. Мы убеждены, что этих средств хватит", - отметила чиновница.

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При этом она указала, что в случае необходимости проведут перераспределение бюджетных расходов. Кроме того, Жолнович напомнила, что субсидии получают все украинцы, чьи расходы на коммунальные услуги превышают 10-15% доходов.

Государственный бюджет-2023 - что известно

3 ноября Верховная Рада приняла госбюджет-2023 во втором чтении и в целом. При этом дефицит государственного бюджета в 2023 году планируют покрывать за счет МВФ, Евросоюза и США.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль предупредил, что дефицит государственного бюджета-2023 может достигнуть 38 миллиардов долларов из-за войны. Позже он отметил, что в госбюджете Украины на 2023 год предусматрено создание Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии России объемом 35 миллиардов гривен

Кроме тогою Кабмин выделил 33,3 миллиона гривен на финансирование программы микрогрантов "Собственное дело". Микрогранты на начало или расширение бизнеса получат около 150 человек.

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