В бюджете предусмотрено создание Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии России.

Утвержденный сегодня государственный бюджет Украины на 2023 год предусматривает создание Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии России объемом 35 млрд грн.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"В бюджете предусмотрено создание Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии России. Его ресурс составит 35 млрд грн. На поддержку бизнеса через Фонд развития предпринимательства направляем 16 млрд грн. Несмотря на войну, правительство не планирует повышать налоги. Зато сокращаем расходы на государственный аппарат более чем на 10 млрд грн", - написал он.

Видео дня

Также Шмыгаль отметил, что собственные доходы страны в следующем году составят 1,3 трлн грн, а расходы будут вдвое больше – 2,6 трлн грн.

"Дефицит в 38 млрд долларов рассчитываем преимущественно закрывать благодаря поддержке наших международных партнеров. В частности Евросоюза, США и МВФ", - написал он.

Кроме этого, премьер подчеркнул, что самый первый приоритет госбюджета-2023 - обеспечение победы, поэтому 43% всех средств направят на армию и безопасность Украины.

"Это более 1 трлн грн. Огромная сумма, которая позволит обеспечить необходимым наших героев на фронте", - написал он.

Вторым приоритетом будет социальное обеспечение.

"Пенсии, помощь внутренне перемещенным лицам, субсидии, медицина и образование. Совокупно это более 30% расходов бюджета", - добавил глава правительства.

Госбюджет-2023:

3 ноября 2022 года парламент принял госбюджет на 2023 год во втором чтении и в целом.

Кабинет министров планирует покрывать дефицит государственного бюджета Украины в 2023 году за счет Международного валютного фонда, Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки.

Денис Шмыгаль предупредил, что в связи с продолжением военных действий дефицит государственного бюджета-2023 достигнет 38 млрд долларов.

Финансирование общего фонда госбюджета в 2023 году планируется за счет государственных заимствований в сумме 1 516 873,9 млн грн, в том числе внешних - 1 426 149 млн грн, внутренних – 90 724,9 млн грн.

Объем платежей по погашению государственного долга на 2023 год прогнозируется в сумме 414 994,5 млн грн, в том числе погашение государственного внешнего долга - 98 948,2 млн грн, государственного внутреннего долга - 316 046,3 млн грн.

Объем платежей по обслуживанию государственного долга на 2023 год прогнозируется в объеме 326 283,5 млн грн, в том числе государственного внутреннего долга - 263 905,5 млн грн, государственного внешнего долга - 62 378 млн грн.

Вас также могут заинтересовать новости: