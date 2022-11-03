Что касается штрафов за неуплату коммуналки, то их не начисляют, рассказывает адвокат.

Председатель союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявляет, что меньше всего украинцы платят за коммуналку на тех территориях, где активные боевые действия - Харьков, Николаев, Краматорск и т.д.

Как он рассказал в эфире "Сніданку з 1+1", задолженность за ЖКУ в таких регионах составляет 85-90%.

В центральной Украине за жилищно-коммунальные услуги платят около 70% потребителей. На западе-около 90%.

"Почему важно платить? Потому что любая уплата за ЖКУ - это и вывоз твердых бытовых отходов. Если мы не будем платить за вывоз мусора, он накопился бы за одну неделю", - говорит Попенко.

Что касается штрафов за неуплату коммуналки, то их не начисляют, рассказывает адвокат Богдан Кушнир. "На время военного положения в стране отключений за долги не будет... На некоторых должников будут подавать в суд, могут через суд наложить арест на ваше имущество", - пояснил он.

Если вы не можете заплатить за ЖКУ, адвокат советует заключить договор - связаться с поставщиком услуг и попытаться объяснить ситуацию. Также украинцев призывают хотя бы частично оплачивать коммуналку.

Что будет с тарифами на коммуналку во время войны?

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, которыми вводится мораторий на повышение коммунальных тарифов. Так, в течение военного положения и 6 месяцев после его завершения в Украине не изменятся цены на газ, теплоснабжение и горячую воду.

Напомним, если украинцы отсутствуют в своем доме более 30 суток, им не будут начислять плату за коммуналку. Но сначала нужно подтвердить свое отсутствие в течение этого длительного срока.

Для того, чтобы отсутствующим более 30 дней дома украинцам не начисляли коммуналку, нужно подать один из документов:

справку о прохождении лечения;

справку внутреннего переселенца;

справку, свидетельствующую о службе в ВСУ.

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