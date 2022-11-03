Председатель союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявляет, что меньше всего украинцы платят за коммуналку на тех территориях, где активные боевые действия - Харьков, Николаев, Краматорск и т.д.
Как он рассказал в эфире "Сніданку з 1+1", задолженность за ЖКУ в таких регионах составляет 85-90%.
В центральной Украине за жилищно-коммунальные услуги платят около 70% потребителей. На западе-около 90%.
"Почему важно платить? Потому что любая уплата за ЖКУ - это и вывоз твердых бытовых отходов. Если мы не будем платить за вывоз мусора, он накопился бы за одну неделю", - говорит Попенко.
Что касается штрафов за неуплату коммуналки, то их не начисляют, рассказывает адвокат Богдан Кушнир. "На время военного положения в стране отключений за долги не будет... На некоторых должников будут подавать в суд, могут через суд наложить арест на ваше имущество", - пояснил он.
Если вы не можете заплатить за ЖКУ, адвокат советует заключить договор - связаться с поставщиком услуг и попытаться объяснить ситуацию. Также украинцев призывают хотя бы частично оплачивать коммуналку.
Что будет с тарифами на коммуналку во время войны?
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, которыми вводится мораторий на повышение коммунальных тарифов. Так, в течение военного положения и 6 месяцев после его завершения в Украине не изменятся цены на газ, теплоснабжение и горячую воду.
Напомним, если украинцы отсутствуют в своем доме более 30 суток, им не будут начислять плату за коммуналку. Но сначала нужно подтвердить свое отсутствие в течение этого длительного срока.
Для того, чтобы отсутствующим более 30 дней дома украинцам не начисляли коммуналку, нужно подать один из документов:
- справку о прохождении лечения;
- справку внутреннего переселенца;
- справку, свидетельствующую о службе в ВСУ.