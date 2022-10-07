Рассмотрение проекта госбюджета во втором чтении планируется уже в октябре.

Парламент утвердил проект государственного бюджета на 2023 год в первом чтении.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

"Парламент утвердил проект бюджета на 2023 год в первом чтении. После почти трех часов обсуждения правок, "за" проголосовал 251 депутат", - написал он.

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По словам Железняка, только правки два часа рассматривали правки. При этом он подчеркнул, что рассмотрение проекта госбюджета во втором чтении планируется уже в октябре.

Государственный бюджет-2023 - что известно

13 сентября Кабмин одобрил проект государственного бюджета на 2023 год. В проекте госбюджета, в частности, предусмотрены расходы на сектор безопасности и обороны на уровне 1136 миллиарда гривен, или почти 50% всего бюджета. Дефицит госбюджета предполагается на уровне 38 миллиардов долларов, финансировать его планируют с помощью иностранных партнеров и военных облигаций.

21 сентября Верховная Рада заслушала представление министром финансов проекта государственного бюджета на 2023 год и "приняла к сведению".

23 сентября первый заместитель председателя парламента Александр Корниенко отметил, что Верховная Рада планирует принять госбюджет на 2023 год до середины октября.

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