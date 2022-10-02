Деньги из бюджета пойдут на армию, "социалку" и на небольшие программы по восстановлению украинской инфраструктуры и экономики.

Принятие государственного бюджета на 2023 год в первом чтении ожидается уже на следующей неделе.

Об этом сообщил председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире информационного телемарафона.

По его словам, в ночь на 2 октября закончились сроки подачи поправок в госбюджет. Он также отметил, что очевидно количество поправок будет меньше, чем всегда, потому что народные депутаты понимают, что у этого бюджета нет резервов.

"Деньги все идут на армию, на "социалку" и на те небольшие программы по восстановлению нашей инфраструктуры, экономики, которые предусматриваются бюджетом. Поэтому предмета для дискуссий нет, именно поэтому в этом году он (госбюджет – УНИАН) будет рассмотрен по упрощенной процедуре, он будет рассмотрен быстрее. Мы уже на следующей неделе ожидаем принятия его в первом чтении", - сказал Гетманцев.

Государственный бюджет 2023 - что известно

13 сентября Кабмин одобрил проект государственного бюджета на 2023 год. В проекте госбюджета, в частности, предусмотрены расходы на сектор безопасности и обороны на уровне 1 трлн 136 млрд грн, или почти 50% всего бюджета. Дефицит госбюджета предполагается на уровне 38 млрд долларов, финансировать его планируют с помощью иностранных партнеров и военных облигаций.

21 сентября Верховная Рада заслушала представление министром финансов проекта государственного бюджета на 2023 год и "приняла к сведению".

23 сентября первый заместитель председателя парламента Александр Корниенко отметил, что ВР планирует принять госбюджет на 2023 год до середины октября.

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