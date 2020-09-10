Правительство еще в июле распределило все 66 миллиардов гривень фонда, из которых по состоянию на 7 сентября потрачено 19,5 миллиарда гривень.

Правительство Украины распределило все 66 миллиардов гривень из фонда борьбы с COVID-19, при этом потрачено около трети средств – 19,5 миллиарда гривень.

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Об этом говорится в сообщении Счетной палаты со ссылкой на ее председателя Валерия Пацкана.

"Мы планируем проверить эффективность расходования средств фонда борьбы с COVID-19. Скорее всего, в следующем году, когда завершится этот бюджетный год. Но уже сейчас оперативно мониторим расходы из бюджета на борьбу с COVID-19. Еще в июле правительство распределило все 66 миллиардов гривень фонда. По состоянию на 7 сентября 19,5 миллиарда гривень - использованы", - говорится в сообщении.

На что потратили часть фонда борьбы с коронавирусом

Пацкан добавил, что из этих средств 8,9 миллиарда гривень - выплаты по безработице и частичной безработице, на детей ФОПов, страховые выплаты и материальную помощь медикам; 7,6 миллиарда гривень - на дороги; 2,7 миллиарда гривень - доплаты к зарплате сотрудникам МВД, Минздрава, исполнительной службы и другим; 262 миллиона гривень - закупка оборудования, средств индивидуальной защиты.

Также он отметил, что по шести бюджетным программам не осуществлялись расходы на 14 миллиардов гривень. В частности, 6 миллиардов гривень не были выплачены Минздраву на доплаты к зарплатам медиков, еще 5,3 миллиарда не были использованы на закупку оборудования для приемных отделений опорных здравоохранительных учреждений.

На что не хватило денег из фонда борьбы с коронавирусом

По расчетам специалистов Счетной палаты, в фонде недостаточно средств для реализации трех бюджетных программ - доплаты полицейским, помощь по частичной безработице и выплаты пособий на детей ФОПов.

"Например, остаток средств по бюджетной программе по выплате по частичной безработице - 480 миллионов гривень (среднемесячные выплаты - 560 миллионов гривень). Для выплат в сентябре средств еще хватит. А до окончания карантина необходимо дополнительно 640 миллионов гривень", - отметил Пацкан.

Что этому предшествовало

13 апреля Верховная Рада приняла изменения в закон о госбюджете на 2020 год, согласно которым был создан спецфонд по борьбе с коронавирусом.

Из 66 миллиардов гривень 16 миллиардов гривень выделено для системы здравоохранения, в частности для обеспечения медиков средствами индивидуальной защиты, для выплаты им повышенной заработной платы, закупки для больниц необходимого оборудования и так далее.

Для финансирования фонда по безработице было выделено около 7 миллиардов гривень, из которых 2,7 миллиарда гривень - на помощь по частичной безработице.

Также 2,5 миллиарда гривень направлено на доплаты военнослужащим, полицейским и категориям, обеспечивающим жизнедеятельность населения.

Кроме того, 35 миллиардов гривень пойдет на реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог.

Президент Владимир Зеленский объяснил, что часть денег из фонда борьбы с COVID-19 была направлена на ремонт дорог, которые ведут в приемные отделения опорных больниц, что связано с противодействием распространению коронавируса.

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Автор: Анна Нагорная