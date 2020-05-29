Bloomberg: Гривня смогла выдержать удар коронавируса

Относительная стабильность украинской валюты позволяет Нацбанку дальше сокращать процентную ставку.

Украинцы привыкли, что кризисы обычно обваливают их национальную валюту. Но во времена, когда пандемия коронавируса наносит удар по экономике, гривня ослабла меньше, чем в предыдущие периоды турбулентности.

И это, как пишет Bloomberg, создает пространство для еще большего сокращения процентной ставки. Глобальный финансовый кризис 2008 года, свержение пророссийского режима в Украине и дальнейшие события после этого вызвали резкую девальвацию национальной валюты. Национальный банк защищал гривню, продавая валютные резервы и поднимая стоимость займов. В 2015 году этот показатель вырос до 30%.

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В этот же раз положение украинской валюты гораздо лучше. Поэтому Нацбанк может продолжить сокращать процентную ставку, что должно помочь экономике после снятия карантина. Показатель может быть опущен ниже запланированных 7% до конца года. Об этом изданию сказал заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб.

Bloomberg отмечает, что в 2019 году гривня была валютой с лучшими результатами в соотношении к доллару США. Инвесторы много вкладывали в правительственные локальные бонды с высокой доходностью. Однако, выход для них оказался более сложным. Потому что о вторичном рынке нет и речи. Покупатели, которые не пролонгировали свои активы, должны хранять их до окончания срока действия. Это защищает гривню от негативного давления.

Еще одним фактором поддержки украинской валюты станет займ от МВФ в размере 5 миллиардов долларов, которая ждет одобрения руководства фонда. Киев рассчитывает, что сможет получить 1,9 миллиардов долларов в течение следующего месяца, паралельно успокаивая инвесторов. Все это помогло Украине сокращать стоимость займов семь раз подряд в апреле. Дальнейшее уменьшение вероятно из-за падения глобальных цен на энергоносители, которое помогает сдерживать рост потребительских цен ниже официального прогноза.

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Сокращение процентной ставки будет хорошей новостью для экономики, которая по итогам года может сократиться на 7%. И это самое большое сокращение с 2009 года. Нацбанк, однако, не паникует и не прибегает к количественному смягчению, как много других развивающихся стран.

"Инфляция остается невысокой. Ситуация с экономической и финансовой стабильностью выглядит неплохо", - сказал Сологуб.

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