Украина ожидает первый транш МВФ уже 6 июня - премьер

Премьер сообщил, что первый транш МВФ в размере 1,9 миллиарда долларов будет выделен Украине уже 6 июня.

Украина ожидает, что Международный валютный фонд утвердит программу Stand-By в размере 5 миллиарда долларов на заседании совета директоров 5 июня, а первый транш в размере 1,9 миллиарда долларов будет выделен на следующий день.

Читайте такжеВ Нацбанке рассказали, что будет с гривней после карантина

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Украине нужны кредиты, чтобы выдержать экономический шок, вызванный пандемией коронавируса", - сообщил премьер-министр.

По предварительным оценкам, валовой внутренний продукт может упасть на 12% во втором квартале этого года.

Шмыгаль также сказал, что правительство позволит экспортерам пшеницы свободно экспортировать продукцию в течение следующих двух месяцев.

Как сообщал УНИАН, 21 мая представители Международного валютного фонда во главе с Иванной Владковой-Холлар провели дистанционные обсуждения с украинскими властями и достигли соглашения на уровне персонала по новой 18-месячной программе финансирования stand-by для преодоления последствий пандемии COVID-19.

Национальный банк Украины прогнозирует получение первого транша МВФ на 2 миллиарда долларов во втором квартале 2020 года.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram