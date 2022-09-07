Ранее на финансовую, гуманитарную и военную поддержку Украины было выделено 10 млрд евро со стороны Евросоюза.

Европейская комиссия официально предложила Украине дополнительные 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи.

Об этом президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в микроблоге Twitter.

"Ситуация в Украине требует нашей полной поддержки. Сегодня Европейская комиссия предлагает дополнительные 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи для страны. Это помимо 10 млрд евро, которые ЕС уже предоставил в виде финансовой, гуманитарной и военной помощи", - подчеркнула фон дер Ляйен.

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Напомним, Германия выделит Украине 200 миллионов евро помощи для переселенцев. Деньги предназначены для того, чтобы внутренне перемещенные лица могли обеспечивать себя самым необходимым.

Как сообщал ранее УНИАН, в связи с большим количеством беженцев из Украины и просителей убежища из других стран, 12 из 16 федеральных земель Германии заблокировали принятие новых беженцев.

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