Деньги предназначены для того, чтобы внутренне перемещенные лица могли обеспечивать себя самым необходимым.

Правительство Германии предоставит Украине 200 млн евро на программы помощи внутренним переселенцам.

Об этом сообщила министр по экономическому сотрудничеству и развитию Свенья Шульце, передает "Немецкая волна".

"Большинство нашей новой помощи, 200 млн евро, пойдет на программу, которую проводит украинское правительство для поддержки внутренне перемещенных лиц", - сказала Шульце.

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"Деньги предназначены для того, чтобы переселенцы в Украине могли продолжать обеспечивать себя самым необходимым", - пояснила она.

Напомним, сегодня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретится в Берлине с Шульце, а также с канцлером Германии Олафом Шольцом.

"Я буду говорить с премьер-министром Шмыгалем о том, как мы можем продолжать поддерживать украинское правительство в помощи переселенцам", - сказала Шульце.

Как сообщал УНИАН, в связи с большим количеством беженцев из Украины и просителей убежища из других стран, 12 из 16 федеральных земель Германии заблокировали принятие новых беженцев.

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