Правительство Германии предоставит Украине 200 млн евро на программы помощи внутренним переселенцам.
Об этом сообщила министр по экономическому сотрудничеству и развитию Свенья Шульце, передает "Немецкая волна".
"Большинство нашей новой помощи, 200 млн евро, пойдет на программу, которую проводит украинское правительство для поддержки внутренне перемещенных лиц", - сказала Шульце.
"Деньги предназначены для того, чтобы переселенцы в Украине могли продолжать обеспечивать себя самым необходимым", - пояснила она.
Напомним, сегодня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретится в Берлине с Шульце, а также с канцлером Германии Олафом Шольцом.
"Я буду говорить с премьер-министром Шмыгалем о том, как мы можем продолжать поддерживать украинское правительство в помощи переселенцам", - сказала Шульце.
Как сообщал УНИАН, в связи с большим количеством беженцев из Украины и просителей убежища из других стран, 12 из 16 федеральных земель Германии заблокировали принятие новых беженцев.