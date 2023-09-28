Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 37,45 грн, евро - 40,00 грн.

Курс наличного доллара к гривне в "ПриватБанке" сегодня, 27 сентября, остался на уровне предыдущего показателя – 37,80 грн за доллар.

Курс наличного евро в финучреждении сегодня подешевел на 10 копеек и составляет 40,90 грн за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,20 грн, евро - по курсу 39,90 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" неизменен и составляет 37,45 грн. Курс евро при оплате картой сегодня подешевел на 32 копейки и составляет 40,00 грн.

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Курс валют в Украине

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Украины сегодня, 28 сентября, укрепился на 5 копеек – до 38,25 грн за доллар, то есть гривня усиливается в обменниках.

Согласно обнародованным данным банков, относительно евро курс гривни сегодня укрепился на 15 копеек и составляет 40,90 грн за евро.

27 сентября 2023 года в Национальном банке рассказали о возвращение к плавающему курсу. Регулятор планирует в будущем вернуться к плавающему курсообразованию, но этому будет предшествовать режим гибкого курса, пока не будут созданы необходимые предпосылки для отпускания курса. Сначала, когда будут сформированы устойчивые предпосылки, НБУ перейдет к управляемой гибкости.

При таком режиме, в отличие от плавающего курса, НБУ будет покрывать структурный дефицит валюты на рынке. Благодаря этому курс сможет как ослабляться, так и укрепляться. При этом регулятор будет существенно ограничивать движение курса в обе стороны, не допуская ни стремительного ослабления гривны, ни значительного усиления.

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