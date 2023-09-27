Курс доллара на карточные расчеты у "ПриватБанка" составляет 37,45 грн, евро - 40,32 грн.

Курс наличного доллара к гривне в "ПриватБанке" сегодня, 27 сентября, остался на уровне предыдущего показателя – 37,80 грн за доллар.

Курс наличного евро в финучреждении сегодня подешевел на 10 копеек и составляет 41,00 грн за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,20 грн, евро - по курсу 40,00 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" неизменен и составляет 37,45 грн. Курс евро при оплате картой сегодня также не изменился – 40,32 грн.

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Курс валют в Украине

По состоянию на 27 сентября 2023 года сообщалось, что гривня наращивает позиции. Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Украины укрепился на 5 копеек – до 38,30 грн за доллар. По данным банков, по евро курс гривни сегодня укрепился на 15 копеек и составляет 41,05 грн за евро.

Согласно прогнозу Министерства экономики, в проект государственного бюджета на следующий год заложен курс в 41,4 грн/долл. Согласно обновленному макроэкономическому прогнозу компании Dragon Capital, до конца текущего года официальный курс гривни ожидается на уровне 36,6-37,5 грн/долл., а к концу следующего курс будет умеренно ослабляться до 41 грн/долл.

Бизнес в Украине также ожидает курс в 41 грн/долл.: руководители опрошенных Европейской Бизнес Ассоциацией компаний закладывают стоимость валюты в среднем на уровне 41 грн за 1 доллар.

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