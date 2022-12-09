Европейский фонд мира, который сейчас имеет около 6 млрд евро, возмещает правительствам военные поставки в Украину.

На десятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину страны-члены Евросоюза намерены увеличить размер фонда помощи Украине не менее чем на 2 млрд евро.

Как сообщает Bloomberg, речь идет об увеличении фонда для финансирования поставок оружия в Украину. Ориентировочно это должно произойти к середине декабря.

Как говорится в материале, Европейский фонд мира, который сейчас имеет около 6 млрд евро, возмещает правительствам военные поставки в Украину, но также используется для поддержки других стран.

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"Более половины фонда выделено на военную помощь Украине, и страны-члены видят необходимость в дальнейшей поддержке", - заявляют в фонде.

Помощь Украине во время войны:

В начале ноября 2022 года США объявили о новом пакете военной помощи Украине, в который включили ракеты ЗРК HAWK, ЗРК Avenger, ракеты Stinger и дополнительные боеприпасы HIMARS. Кроме того, в пакет вошли 400 гранатометов, оборудование для разрушения препятствий и зимнее снаряжение.

При этом глава минобороны США Ллойд Остин сообщил, что семь стран намерены предоставить Украине системы ПВО.

Позже глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что украинцам сейчас помогают около двух десятков стран, речь идет о США, Великобритании, Австралии, Дании, Греции, Эстонии, Испании, Италии, Канаде, Латвии, Литве, Нидерландах, Германии, Норвегии, Польше, Словакии, Чехии, Финляндии, Франции и Швеции.

7 декабря 2022 года Сенат Конгресса США согласовал рекордный оборонный бюджет на 2023 год. Общая сумма составляла 847,3 миллиарда долларов, из них 800 миллионов долларов были запланированы для Украины.

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