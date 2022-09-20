Министр финансов Чехии, которая председательствует в ЕС, Збынек Станджура подчеркнул, что ЕС поддерживает Украину и выполняет свои обещания.

Совет Европейского союза утвердил выделение 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи Украине.

Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

Так, министр финансов Чехии, которая председательствует в ЕС, Збынек Станджура подчеркнул, что ЕС поддерживает Украину и выполняет свои обещания.

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"Мы помогаем гарантировать, что Украина и ее ключевая инфраструктура могут продолжать функционировать, несмотря на агрессивную войну России", - подчеркнул он.

По словам Станджуры, на следующих заседаниях Совета ЕС по экономическим и финансовым вопросам он будет настаивать на скорейшем достижении соглашения о предоставлении еще 3 млрд евро.

Уточняется, что эту сумму Украина получит как долгосрочный займ на льготных условиях.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября Европейская комиссия официально предложила Украине дополнительные пять миллиардов евро макрофинансовой помощи. Ранее на финансовую, гуманитарную и военную поддержку Украины было выделено 10 млрд евро со стороны Евросоюза.

15 сентября Европейский парламент одобрил выделение 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи для Украины, чтобы помочь ее покрыть острые финансовые потребности, вызванные российским вторжением. Это второй и самый большой транш из пакета финансовой поддержки Евросоюза на общую сумму 9 млрд евро, из которого уже 1 млрд было выделен Украине.

15 сентября президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 5 млрд евро будут перечислены Украине в середине октября. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина ожидает получить еще 3 млрд евро в этом году.

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