В Украине заработала система электронных платежей в режиме 23/7 – НБУ

Всего в течение банковского дня 3 августа в системе было обработано 1,6 миллиона платежей на общую сумму более 119 миллиардов гривень.

Система электронных платежей (СЭП) Национального банка Украины с 3 августа заработала в режиме 23/7.

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Об этом сообщила пресс-служба НБУ на своем веб-сайте.

"Система электронных платежей Национального банка (далее - СЭП) заработала в режиме 23/7 с 3 августа 2020. Переход на расширенный регламент работы прошел успешно. Отныне система доступна для проведения межбанковских платежей 23 часа в сутки 7 дней в неделю. Участники СЭП могут осуществлять межбанковский перевод средств с 01:00 до 24:00", - сказано в сообщении.

В Нацбанке также сообщили, всего в течение банковского дня 3 августа в системе было обработано 1,6 миллиона платежей на общую сумму более 119 миллиардов гривень.

В регуляторе подчеркнули, что выполнение банками межбанковского перевода средств через СЭП в режиме 23/7 является добровольным опцией.

Согласно сообщению, ранее СЭП обеспечивала прием межбанковских платежей с 8:30 до 19:00 в рабочие дни и не функционировала в праздничные и выходные дни.

В Нацбанке подчеркнули, что работа СЭП в режиме 23/7 станет первым этапом для перехода системы на круглосуточный режим работы. Такой режим работы СЭП планируется реализовать в рамках работ по созданию следующего поколения СЭП (СЭП-4) вместе с переходом системы на международный стандарт ISO 20022.

Как сообщал УНИАН, платежная инфраструктура Украины перейдет на международный стандарт ISO 20022 до конца 2021 года. Стандарт ISO 20022 - это технологическая платформа, которая дает возможность упростить механические процессы при осуществлении платежей, переносить больше сопроводительной информации о платеже, что удешевит транзакции и повысит гарантированность их доставки.

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