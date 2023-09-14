Снижение ставки поддержит восстановление экономики и в то же время не будет создавать угроз для макрофинансовой стабильности.

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 22% до 20% с 15 сентября.

Как отметил на брифинге глава НБУ Андрей Пышный, дальнейшее замедление инфляции и способность НБУ обеспечивать курсовую устойчивость позволяют продолжить цикл снижения ставки за сохранение достаточной привлекательности гривневых сбережений.

"Такой шаг поддержит восстановление экономики и в то же время не будет создавать угроз для макрофинансовой стабильности", - подчеркнул глава Нацбанка.

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Потребительская инфляция, по его словам, снижалась быстрее, чем ожидалось, однако базовая - была близка к прогнозу НБУ. Общая тенденция к снижению инфляции будет сохраняться, однако потенциал ее быстрого замедления почти исчерпан, отметил Пышный.

"С одной стороны, лучшие урожаи будут ограничивать рост цен и в последующие месяцы. Будет сохраняться также влияние от фиксации отдельных тарифов на жилищно-коммунальные услуги. НБУ и в дальнейшем будет обеспечивать устойчивость валютного рынка для удержания под контролем курсовых и инфляционных ожиданий. Все это будет способствовать дальнейшему снижению инфляции", - сказал глава НБУ.

С другой стороны, давление на расходы бизнеса будет оставаться значительным как из-за потерь, связанных с войной, так и из-за подорожания электроэнергии и горючего. Этот фактор может сдерживать замедление инфляции.

Ключевым риском для экономического развития Пышный назвал продолжительность, а также непредсказуемые характер и интенсивность полномасштабной войны. Среди других рисков - снижение объемов или потеря ритмичности поступления международной помощи, в том числе из-за несвоевременного или неполного выполнения условий программы МВФ, возникновения дополнительных бюджетных потребностей и возобновления существенного дефицита электроэнергии вследствие значительных разрушений энергетической инфраструктуры.

"Учитывая баланс рисков, стремительное снижение инфляции и способность поддерживать курсовую устойчивость, правление НБУ решило снизить учетную ставку до 20%", - сказал глава Национального банка.

Учетная ставка в Украине

27 июля Национальный банк впервые с июня 2022 года снизил учетную ставку с 25% до 22%. Тогда, в июне прошлого года, регулятор поднял ставку с 10% сразу до 25%.

Справка УНИАН. Учетная ставка - это монетарный инструмент, определяющий процент, под который Нацбанк предоставляет кредиты банкам. От этого зависят проценты, под которые банки будут предоставлять кредиты и депозиты населению и бизнесу. С помощью учетной ставки Нацбанк пытается влиять на инфляцию. Увеличение ставки используется для сдерживания цен, снижение - для повышения экономической активности путем более активного кредитования.

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