Регулятор оставил неизменными ставки по своим операциям с банками.

Правление Национального банка Украина приняло решение с 27 октября установить учетную ставку на уровне 16%, снизив ее с 20%.

"Правление Национального банка Украины приняло решение с 27 октября 2023 года установить учетную ставку на уровне 16%, сравняв ее со ставкой по депозитным сертификатам овернайт. Таким образом Национальный банк модернизирует свой операционный дизайн монетарной политики по системе "нижней границы", - сказал глава НБУ Андрей Пышный на брифинге.

Он отметил, что удержание неизменными ставок по операциям НБУ с банками сейчас согласуется с необходимостью сохранения привлекательности гривневых инструментов, что важно для обеспечения умеренной инфляции и курсовой устойчивости.

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Также Пышный сообщил, что при условии отсутствия признаков ухудшения баланса рисков, а также успешной адаптации участников рынка к новому валютному режиму НБУ видит возможность дополнительного снижения учетной ставки на ближайшем заседании.

"В то же время ожидаемая траектория инфляции и планы по дальнейшим шагам по валютной либерализации ограничивают пространство для смягчения процентной политики в следующем году. Возвращение к циклу снижения учетной ставки в 2024 году станет возможным только в случае существенного снижения рисков для курсовой устойчивости и инфляционной динамики", - сказал Пышный.

Ключевая ставка

В сентябре правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 22% до 20%, чему способствовали дальнейшее замедление инфляции и способность НБУ обеспечивать курсовую устойчивость.

В июле Национальный банк впервые с июня 2022 года снизил учетную ставку с 25% до 22%.

Учетная ставка - монетарный инструмент, определяющий процент, под который Национальный банк предоставляет кредиты банкам. От этого зависят проценты, под которые банки будут предоставлять кредиты и депозиты населению и бизнесу. С помощью учетной ставки Нацбанк пытается влиять на инфляцию.

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