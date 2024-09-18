Рост реального ВВП по итогам этого года эксперты ожидают на уровне 3,5%.

В августе экономика нашей страны выросла на 3,5% [±1%], если сравнивать с августом 2023 года. Рост ВВП за восемь месяцев 2024-го оценивается на уровне 3,9% [±1%]. Об этом сообщает Минэкономики.

"Основной вклад в рост экономики добавила промышленность и положительная динамика в транспорте, строительстве и внутренней торговле", - приводит ведомство слова Первого вице-премьер-министра Украины - министра экономики Украины Юлии Свириденко.

По ее словам, в августе впервые за последние несколько месяцев предприниматели улучшили оценки деятельности на ближайшее время. Еще одним положительным трендом стало улучшение потребительских настроений. Это обусловили минимальные "веерные" отключения электроэнергии.

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Свой положительный вклад сделал Украинский морской коридор. Кроме того, эксперты акцентируют внимание на высоком инвестиционном спросе на продукцию машиностроения и стройматериалы.

Положительная динамика в промышленности привела к росту объемов внутренних железнодорожных перевозок. Если говорить о строительстве, то здесь основные драйверы были связаны с восстановлением поврежденной критической инфраструктуры, а также проведением ремонта и реконструкции дорожного покрытия.

В то же время, дают о себе знать и негативные факторы, которые сдерживают рост ВВП. Это касается, в частности, дефицита квалифицированных кадров, которое приводит к сдерживанию экономической активности бизнеса.

Также дали о себе знать трудности в сельском хозяйстве, которые привели к уменьшению урожая яровых культур по сравнению с прошлым годом. Проблемы связывают, в частности, с неблагоприятными погодными условиями.

Рост украинского ВВП - статистика и прогнозы

Ранее сообщалось, что в июле рост валового внутреннего продукта ускорился до 2,7% (в июне этот показатель составил 1,6%). В целом эксперты оценили рост за январь-июль на уровне 4,0% [±1%].

По прогнозам НБУ, в 2025-2026 годах можно ожидать роста реального ВВП на уровне 4-5%. Экономическое восстановление будут ограничивать, в частности, проблемы в работе энергосистемы.

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