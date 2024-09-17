Страны, враждующие с Москвой, тратят все больше средств на дешевое топливо из российской нефти.

В первой половине 2024 года западные союзники Украины купили топлива, произведеннного из российской нефти, на сумму около 2 миллиардов долларов, Такая ситуация сложилась из-за санкционной лазейки, которая позволяет перерабатывать нефть из РФ на иностранных НПЗ.

Издание Politico пишет, что анализ Центра исследований энергетики и чистого воздуха и Центра изучения демократии показал, что поставки бензина, дизельного топлива и других продуктов из российской нефти выросли в последние месяцы в результате импорта с трех турецких нефтеперерабатывающих заводов.

Этот импорт технически законен, потому что, несмотря на санкции, страны могут покупать топливо российского происхождения, если оно предварительно перерабатывается в другой стране, например в Турции. Согласно докладу, Турция - и западные компании, покупающие у нее нефть, - все активнее пользуется этой лазейкой в нефтепереработке, несмотря на неоднократные просьбы Украины закрыть ее.

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Только в первой половине 2024 года ЕС, США, Великобритания и другие западные страны закупили на турецких предприятиях топлива, произведенного из российской нефти, на сумму около 2 миллиардов долларов. Турция, в свою очередь, воспользовалась скидками Москвы в размере от 5 до 20 долларов за баррель, увеличив ежегодные закупки у России на 34% в 2023 году и на колоссальные 70% в этом году.

"Когда ЕС импортирует бензин из Турции, он на 10% дешевле, чем из Саудовской Аравии", - говорит аналитик Вайбхав Рагхунанда. "Но эту экономию не получают потребители; выгоду получают только компании и трейдеры. Кто-то наживается на этой торговле, но не простые люди".

Хотя политики ЕС и США защищают соглашение о санкциях, утверждая, что оно лишает Москву "премии за переработку", отрасль ископаемого топлива остается спасательным кругом для военной машины РФ. Согласно анализу, налоговые поступления от продажи топлива западным странам, позволили бы России набирать дополнительно 6 200 солдат в месяц для войны в Украине.

По данным авторов доклада, один из турецких НПЗ - Star Aegean, принадлежащий Азербайджану, на 98% зависит от нефти из РФ, причем около 73% поставок осуществляет российский энергетический гигант "Лукойл", в отношении которого США ввели санкции. Тем не менее, почти девять из десяти баррелей с НПЗ идут западным союзникам, поддерживающим Украину.

Импорт российской нефти - последние новости

Издание Reuters писало, что Индия в июле обогнала Китай в качестве крупнейшего в мире импортера российской нефти, поскольку китайские нефтепереработчики начали покупать меньше сырья.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Индия имеет значительное влияние на экономику РФ, поскольку для агрессора сейчас закрыто много экспортных возможностей. Он указал, что если Индия уменьшит импорт нефти из РФ, это повлияет на экономику страны-агрессора - перед Кремлем встанут вызовы по финансированию войны.

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