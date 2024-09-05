В Украине ускорился рост ВВП вопреки отключениям света: в Минэкономики объяснили

Отмечается, что нынешние показатели соответствуют прогнозам.

В июле ускорился рост валового внутреннего продукта Украины до 2,7% после 1,6% в июне. Такая ситуация сложилась из-за раннего сбора урожая.

"В результате за январь-июль 2024 года рост оценивается на уровне 4,0% [±1%], что в целом соответствует прогнозируемым тенденциям", - говорится в сообщении Минэкономики.

Отмечается, что в июле экономика работала в режиме действия чрезвычайно жестких графиков отключений света из-за ее дефицита электроэнергии, что усложняло активность предприятий на фоне роста расходов и потребителей.

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В то же время негативное влияние дефицита электроэнергии удалось компенсировать благодаря:

адаптации к сложным условиям работы, в частности, возможности отдельных производителей обеспечивать себе стабильный доступ к электроэнергии благодаря прямому импорту;

раннему началу сбора урожая озимых культур из-за погоды;

стабильной работе Украинского морского коридора;

бюджетному финансированию строительства инженерных сооружений.

Рост экономики Украиныв в 2024 году - прогнозы

В феврале в Минэкономики оценили рост ВВП в январе на уровне 3,5% в сравнее с аналогичным периодом позапрошлого года.

Позже первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что рост экономики по результатам 2024 года прогнозируют на уровне не менее 4,6%.

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