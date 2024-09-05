В Украине ускорился рост ВВП вопреки отключениям света: в Минэкономики объяснили

В июле ускорился рост валового внутреннего продукта Украины до 2,7% после 1,6% в июне. Такая ситуация сложилась из-за раннего сбора урожая.
"В результате за январь-июль 2024 года рост оценивается на уровне 4,0% [±1%], что в целом соответствует прогнозируемым тенденциям", - говорится в сообщении Минэкономики.
Отмечается, что в июле экономика работала в режиме действия чрезвычайно жестких графиков отключений света из-за ее дефицита электроэнергии, что усложняло активность предприятий на фоне роста расходов и потребителей.
В то же время негативное влияние дефицита электроэнергии удалось компенсировать благодаря:
- адаптации к сложным условиям работы, в частности, возможности отдельных производителей обеспечивать себе стабильный доступ к электроэнергии благодаря прямому импорту;
- раннему началу сбора урожая озимых культур из-за погоды;
- стабильной работе Украинского морского коридора;
- бюджетному финансированию строительства инженерных сооружений.
Рост экономики Украиныв в 2024 году - прогнозы
В феврале в Минэкономики оценили рост ВВП в январе на уровне 3,5% в сравнее с аналогичным периодом позапрошлого года.
Позже первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что рост экономики по результатам 2024 года прогнозируют на уровне не менее 4,6%.