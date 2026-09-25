Россия сместила акцент: Украину ждет тяжелый период в войне, - NYT

Атаки, которые могут длиться целый день, фактически парализуют жизнь в крупных городах.

Из-за неспособности кремлевского диктатора Владимира Путина разрешить ситуацию в свою пользу на поле боя Россия перешла к "тотальной войне" против экономики Украины. Украинцев может ждать самый тяжелый период, пишет The New York Times.

Экономический ущерб от российских ударов уже исчисляется миллиардами долларов. Война на истощение между Россией и Украиной расширяется, охватывая экономики обеих стран.

Украинские чиновники называют текущую российскую кампанию "тотальной войной" из-за её сосредоточенности на экономическом воздействии. Хотя Москва на протяжении всей войны нацеливалась на коммерческие объекты, масштабы её атак значительно возросли.

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Усиление российских бомбардировок стало ответом на собственные усилия Украины, направленные на подрыв российской экономики. Киев использует свой все более обширный арсенал беспилотников отечественного производства для нанесения ударов по российской нефтяной отрасли – самому ценному сектору экономики РФ – а также нацеливает атаки на российские компании электронной коммерции.

Россия перенесла акцент на экономическую войну, поскольку её продвижение на поле боя в значительной степени остановилось. Москва стремится повысить для Европы цену поддержки военных усилий Украины. Рост расходов дает аргументы ультраправым партиям в таких странах, как Великобритания, Франция и Германия, которые выступают против оказания помощи Украине.

В прошлом месяце президент Владимир Зеленский сообщил европейским союзникам, что Украине требуется 27 миллиардов долларов для покрытия бюджетного дефицита – и это после того, как ранее в этом году Евросоюз уже одобрил предоставление займа на сумму более 100 миллиардов долларов.

По оценкам Министерства экономики Украины, к концу года экономический ущерб от действий России достигнет около 10 миллиардов долларов. Значительная часть этих потерь носит косвенный характер: это недополученные доходы от продаж, потерянные рабочие дни и логистические проблемы.

24 сентября Европейский банк реконструкции и развития снизил свой предыдущий прогноз экономического роста Украины на этот год с 2,2% до 1,5%. Некоторые экономисты предполагают, что год Украина может завершить с нулевым показателем роста.

Самый сложный этап для экономики и населения

Главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Димитар Богов заявил, что из-за дефицита рабочей силы и усиления обстрелов Украина вступает в "самый сложный период войны". По его словам, хотя покупательная способность населения остается высокой, люди "не имеют возможности тратить средства".

Атаки на склады привели к исчезновению товаров с полок магазинов. Удары по портам, железнодорожному подвижному составу, пограничным переходам и морским судам ограничили возможности экспорта. В последние дни оккупанты распространили удары на интернет-инфраструктуру, нарушив доступ к услугам для около 100 000 домохозяйств.

В конце августа Россия изменила тактику, увеличив продолжительность воздушных тревог в крупных украинских городах в дневное время. Некоторые торговые предприятия закрываются во время атак, что приводит к снижению объемов продаж. Длительные атаки, которые могут продолжаться целый день, фактически парализуют экономику, поскольку люди вынуждены проводить много времени в укрытиях.

Российские оккупанты планируют свои атаки с учетом сезонных факторов. Летом они наносили удары по зернохранилищам, чтобы уничтожить мощности для хранения урожая еще до начала или непосредственно во время жатвы. ЕС срочно поставляет в Украину мобильные зернохранилища, однако ожидается, что из-за потери доходов от продажи урожая фермеры не смогут обслуживать кредиты, что, вероятно, будет иметь негативные последствия для банковского сектора.

В первый год полномасштабного вторжения, начавшегося в феврале 2022 года, экономика Украины сократилась примерно на 20%, однако с тех пор она демонстрирует рост. Важное направление развития – сфера оборонных технологий: в 2024 году её объёмы выросли более чем вдвое.

Одним из главных вызовов является поддержание уровня потребительских расходов, что частично обеспечивается благодаря высоким зарплатам военных. Украине не грозит голод, зато существует риск экономического спада и сокращения налоговой базы, необходимой для финансирования войны.

Дефицит бюджета в Украине – последние новости

Из-за бюджетных ограничений правительство было вынуждено перенести на конец года финансирование подготовки энергетической системы к зимнему периоду на сумму 39 млрд грн, запланированное к освоению в сентябре.

В то же время много вопросов у аналитиков вызывает и проект нового бюджета на 2027 год. Экономист Олег Пендзин обращает внимание на резкое увеличение социальных расходов в будущей смете и отмечает, что непонятно, откуда под них планируют брать деньги.

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