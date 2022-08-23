К довоенному уровню он точно не вернется, говорят аналитики.

Вернуться к "довоенному" курсу доллара (который был до 24 февраля 2022 года) - невозможно.

Об этом заявили эксперты, опрошенные сайтом Факты ICTV.

По словам экономиста Бориса Кушнирука, курс валюты крайне редко откатывается к старым показателям.

"На 2-3% может откатиться, а к уровню 28 грн/доллар - нет. Как он не откатился, когда было 8 грн/доллар, потом стало 25 грн/доллар, - отметил эксперт, добавив, что курс в определенный момент может резко повышаться, а затем немного дешеветь, но не до старых уровней.

Кушнирук предположил, что после войны уровень доходов украинцев в долларовом эквиваленте при стабильном курсе будет расти, что улучшит финансовую ситуацию для граждан.

В свою очередь экономист Алексей Кущ объясняет: прогнозировать послевоенный курс сейчас сложно, ведь сроки окончания войны неизвестны. При этом Кущ подтверждает: возвращения к довоенному курсу не будет.

"С учетом эмиссии, которая была сделана, напечатанных денег, ослабления нашей экономики, у нас уже не будет возможности вернуть курс гривны назад", - заявил экономист, добавив, что значительное снижение курса гривны может быть даже вредным для экономики Украины, в частности, для экспортной отрасли, для которой нужна такая "плановая" девальвация.

Международная финансовая поддержка, по его мнению, существенно на курс гривны влиять не будет - ее будет хватать разве что на закрытие дефицита госбюджета, "закрытие всех дыр".

Не видит перспективы возвращения к довоенному курсу и инвестиционный банкир Сергей Фурса.

"Нет, курс не будет откатываться. Но непонятно, каким будет курс на конец войны, потому что мы не знаем, сколько она продлится", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, – ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Национальный банк Украины 21 июля повысил официальный курс гривны на 25% – до 36,57 грн/долл.