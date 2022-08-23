Существенных колебаний курса доллара, вероятно, не будет.

Эксперты не прогнозируют существенных изменений курса доллара в Украине в начале осени.

Об этом пишут Факты ICTV со ссылкой на опрошенных аналитиков.

По словам экономиста Бориса Кушнирука, безналичный курс сейчас зафиксирован НБУ, останется ли он на уровне 36,57 грн - зависит от регулятора.

"Он имеет сейчас природу преимущественно не столько экономическую, сколько природу ожиданий. Если не будет негативных сообщений, то гривна будет оставаться относительно стабильной к наличному курсу. Зависит от того, что будет делать Нацбанк с эмиссией", - отметил Кушнирук, добавив, что эмиссия порождает инфляцию, дополнительную гривну в обращении, что создает давление на курс.

Эксперт предположил, что если не будет негативных ожиданий и эмиссии, то курс на наличном рынке будет оставаться на том же уровне, что сейчас: около 40 грн за доллар. В противном случае курс и дальше будет расшатываться.

В свою очередь инвестиционный банкир Сергей Фурса прогнозирует, что давление на гривну будет сохраняться как в сентябре, так и до конца текущего года.

"Мы можем говорить, что в сентябре так же сохранится давление на национальную валюту. Скорее всего, в сентябре официальный курс останется неизменным, так же будет на уровне 36,6 грн/доллар. На каком уровне будет в тот момент курс черного рынка, угадать невозможно", - подчеркнул Фурса.

По прогнозу экономиста Алексея Куща, до конца года следует ожидать дальнейшую девальвацию гривны и соответственно падение курса.

"Думаю, что следует ожидать дальнейшую девальвацию. Насколько она будет глубокой, сейчас сложно говорить. Здесь очень много факторов, которые мы еще не видим и не можем учитывать", - отметил эксперт.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, – ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Национальный банк Украины 21 июля повысил официальный курс гривны на 25% – до 36,57 грн/долл.