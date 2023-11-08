Продать доллар можно в среднем по курсу 37,25 грн, евро – 39,80 грн.

Наличный курс гривни к доллару в банках Украины сегодня, 8 ноября, подешевел на 10 копеек – до 37,70 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 37,25 грн за доллар.

Относительно евро средний курс гривни сегодня подешевел на 8 копеек - до 40,42 грн за евро. Продать евро можно в среднем по курсу 39,80 грн за евро.

Средний курс в валютных обменниках Киева сегодня составляет 37,50 грн/долл. (продать доллар можно за 37,38 грн), евро – 40,17 грн/евро (курс продажи – 40,00 грн/евро).

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Курс валют в Украине

Национальный банк Украины на среду, 8 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 36,04 грн/долл., то есть гривня осталась на вчерашнем уровне. Официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 38,48 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 24 копейки по сравнению со вчерашним курсом НБУ.

Эксперт объяснил, почему валюта дешевеет. По словам финансового аналитика Андрея Шевчишина, после трех месяцев роста курс американской валюты плавно снизился в октябре.

"Между наличным рынком и межбанком есть все же перетоки. И поэтому, когда курс на межбанке падает, в определенный момент на наличном рынке американский доллар также начинает дешеветь. И это сейчас именно такая ситуация, когда мы наблюдаем существенное снижение цены доллара на наличном", - пояснил эксперт.

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