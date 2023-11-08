После трех месяцев роста курс американской валюты плавно снизился.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин объяснил, почему снижается курс доллара в Украине, передает 24 канал.

Как отмечается, после трех месяцев роста курс американской валюты плавно снизился в октябре.

"Между наличным рынком и межбанком есть все же перетоки. И поэтому, когда курс на межбанке падает, в определенный момент на наличном рынке американский доллар также начинает дешеветь. И это сейчас именно такая ситуация, когда мы наблюдаем существенное снижение цены доллара на наличных", - отметил эксперт.

В среднем в октябре 2023 года курс продажи наличного доллара в Украине сократился на 0,1% и составил 38,05 грн/долл. А на межбанковском рынке курс упал с 36,93 грн/долл. в начале октября до 36,04 грн/долл. по состоянию на 7 ноября.

Курс доллара в Ураине - сколько стоил доллар 7 ноября

Напомним, в банках Украины наличный курс гривни к доллару 7 ноября остался на предыдущем уровне - 37,80 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках можно было в среднем по курсу 37,30 грн за доллар.

А курс доллара в "ПриватБанке" 7 ноября ослаб на 5 копеек - до 37,45 грн за доллар. Курс наличного евро в финучреждении при этом вырос на 10 копеек и составил 40,40 грн за евро.

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