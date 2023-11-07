Курс гривны к евро на среду установлен на уровне 38,48 грн/евро.

Национальный банк Украины на среду, 8 ноября, установил официальный курс гривны к доллару на уровне 36,04 грн/долл., то есть гривна осталась на уровне сегодняшнего курса.

Согласно данными на сайте НБУ, официальный курс гривны к евро на среду установлен на уровне 38,48 грн/евро, то есть гривна укрепилась на 24 копейки по сравнению с сегодняшним курсом НБУ.

На межбанковском валютном рынке Украины до 16:00 котировки гривны к доллару установлены на уровне 36,01/36,03 грн/долл., евро - 38,46/38,48 грн/евро.

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Курс валют в Украине

Наличный курс гривны к доллару в банках Украины сегодня, 7 ноября, остался на предыдущем уровне - 37,80 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 37,30 грн за доллар.

Относительно евро средний курс гривны сегодня также не изменился и составляет 40,50 грн за евро. Продать евро можно в среднем по курсу 39,90 грн за евро.

Средний курс в валютных обменниках Киева сегодня составляет 37,60 грн/долл. (продать доллар можно за 37,50 грн), евро - 40,30 грн/евро (курс продажи - 40,10 грн/евро).

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