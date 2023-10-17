Продать доллар можно в среднем по курсу 37,60 грн, евро – 40,00 грн.

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Украины сегодня, 17 октября, ослаб на 3 копейки – до 38,20 грн за доллар в среднем по банкам.

Относительно евро средний курс гривни сегодня укрепился на 5 копеек и составляет 40,55 грн за евро. Продать американскую валюту сегодня можно в среднем по курсу 37,60 грн за доллар. Продать евро можно по курсу 40,00 грн за евро.

Курс валют в Украине

Курс валют в "ПриватБанке" 16 октября показал, что курс наличного доллара к гривне остался на предыдущем уровне – 37,80 грн за доллар. Курс наличного евро в финучреждении вчера подешевел на 15 копеек и составляет 40,50 грн за евро.

Видео дня

Национальный банк Украины на вторник, 17 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 36,33 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 38,28 грн/евро, то есть гривня осталась на уровне предыдущего показателя.

По информации финансового еженедельника инвестгруппы ICU, на протяжении второй недели после перехода к курсовой гибкости НБУ продолжал активно продавать валюту на межбанковском рынке, удовлетворяя весь избыточный спрос. Официальный курс гривни усилился по итогам прошлой недели до 36,37 грн/долл. благодаря постоянному присутствию НБУ на рынке с продажей валюты.

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