Deutsche Bank обнаружил нехватку акций, которые обеспечивают депозитарные расписки.

Крупнейший банк Германии Deutsche Bank сообщил клиентам, что больше не может гарантировать полный доступ к принадлежащим им российским акциям.

Как сообщает Reuters, инвесторы сталкнулись с проблемой возрата застрявших инвестиций в российские компании. Deutsche Bank обнаружил нехватку акций, которые обеспечивают депозитарные расписки (ДР), выпущенные банком до вторжения в Украину. Акции находятся в России в другом банке-депозитарии.

Как говорится материале, Deutsche Bank объяснил дефицит решением Москвы разрешить инвесторам конвертировать часть депозитарных расписок в местные акции. Конвертация была проведена без "участия или надзора" немецкого банка, и Deutsche не смог сверить акции компании с депозитарными расписками.

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Это первый крупный банк, официально уведомивший держателей депозитарных расписок о том, что они могут не получить право собственности на все акции, на которые они имеют право.

Затронуты акции национальной авиакомпании "Аэрофлот", строительной компании "Группа ЛСР", горно-металлургической компании "Мечел" и Новолипецкого металлургического комбината.

По словам источников, значительное число инвесторов, от небольших хедж-фондов до крупных глобальных управляющих активами, по-прежнему владеют депозитарными расписками.

Большинство инвесторов обесценили российские активы до нуля, но некоторые все еще питают надежду на восстановление стоимости в будущем.

В Национальном расчетном депозитарии России заявили, что конвертация акций была проведена "в соответствии с российским законодательством" и что учетная организация не несет ответственности за реализацию этого механизма.

Deutsche Bank теперь разрешает инвесторам обменивать депозитарные расписки на акции в рамках своих планов по выходу из бизнеса в России.

Банк также определил, что клиенты могли бы оказаться в лучшем положении, если бы они могли хотя бы частично конвертировать свои депозитарные расписки.

В своем циркуляре Deutsche заявил, что, если он сможет согласовать свои бухгалтерские книги позднее, то постарается вернуть больше акций их законным владельцам.

Но он предупредил, что чистая выручка от продажи акций, которую он может вернуть инвесторам, вероятно, будет существенно ниже текущей рыночной цены.

Банк заявил, что Комиссия правительства России по контролю за иностранными инвестициями требует, чтобы такие акции продавались со скидкой не менее 50% от их оценочной рыночной стоимости.

Ситуация с депозитарными расписками

Депозитарная расписка - ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании.

Еще до вторжения России в Украину Deutsche Bank купил российские акции в интересах своих клиентов, которые не могли сделать это напрямую. Банк выдал клиентам депозитарные расписки, которые были эквивалентны стоимости акций.

Однако, инвесторы столкнулись с тем, что они не могут получить право собственности на все акции, которые они приобрели через депозитарные расписки.

Война в Украине и позиция Deutsche Bank

В середине марта 2022 года Deutsche Bank прислал российским банкам уведомление о закрытии счетов 8 апреля.

Фактически счета работали до 7 апреля включительно и были закрыты 20 апреля. Решение коснулось многих крупных кредитных организаций.

По состоянию на 18 мая 2022 года Deutsche Bank закрыл корреспондентские счета в евро ряда российских банков.

12 апреля 2023 года немецкий Deutsche Bank заявил о том, что закрывает свои центры разработки программного обеспечения в Москве и Санкт-Петербурге.

По состоянию на конец апреля 2023 года Deutsche Bank рекордно увеличил прибыль в России. Банк получил в России рекордную прибыль по итогам 2022 года. В 2022 году прибыль российской "дочки" банка выросла почти в пять раз – до 66,42 млн долларов.

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