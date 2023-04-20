Банк умудряется одновременно сворачивать свой бизнес в России и получать там сверхдоходы.

Крупнейший в Германии Deutsche Bank получил в России рекордную прибыль по итогам 2022 года. Как пишет Reuters, в прошлом году прибыль российской "дочки" банка выросла почти в пять раз – до 66,42 млн долларов.

Столь впечатляющий прирост издание объясняет тем, что именно иностранные банки перехватили на себя значительную часть рынка финансовых услуг в России после того, как большинство российских банков оказались под санкциями.

В то же время совокупные активы Deutsche Bank в России сократились на 36,3% до 81,6 млрд рублей. Это, вероятно, связано с анонсированными планами банка постепенно свернуть свой бизнес в РФ.

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Deutsche Bank в России – последние новости

На днях стало известно, что из-за антироссийских санкций Deutsche Bank решил закрыть свои центры разработки программного обеспечения в Москве и Санкт-Петербурге. Таким образом банк прекратил двадцатилетнюю зависимость от российской IT-экспертизы.

Известно, что в течение последних трех месяцев банк вывез из России в Берлин несколько сотен IT-специалистов. На переезд согласилось около половины IT-специалистов, они переезжают в Берлин вместе со своими семьями. Всего Россию покинут около 2000 человек.

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