Крупнейший кредитор Германии прекращает двадцатилетнюю зависимость от российской IT-экспертизы.

На фоне массовых антироссийских санкций, введенных в связи с вторжением России в Украину, немецкий Deutsche Bank закрывает свои центры разработки программного обеспечения в Москве и Санкт-Петербурге.

Как сообщает Financial Times, таким образом крупнейший кредитор Германии прекращает двадцатилетнюю зависимость от российской IT-экспертизы.

Как говорится в материале, Deutsche Bank еще не принял официального решения о полном закрытии своих IT-операций в России, но, по словам сотрудников, этот шаг считается завершенным делом.

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Deutsche Bank и санкции против России

В середине марта 2022 года Deutsche Bank прислал российским банкам уведомление о закрытии счетов 8 апреля.

Фактически счета работали до 7 апреля включительно и были закрыты 20 апреля. Решение коснулось многих крупных кредитных организаций.

По состоянию на 18 мая 2022 года Deutsche Bank закрыл корреспондентские счета в евро ряда российских банков.

В начале войны в российском технологическом центре Deutsche Bank работалb 1500 человек, которые отвечали за разработку и поддержку программного обеспечения для его глобального торгового бизнеса и основной корпоративной банковской системы.

В 2022 году банк перевел около 700 из них в новый технологический центр в Берлине. Тем, кто остался, предложили пакеты добровольных увольнений, которые могут быть приняты в течение полугода.

Deutsche Bank в 2022 году сократил свой чистый кредитный портфель в России на 36%, до 379 млн евро, и заявил, что "остается приверженным дальнейшему сокращению рисков".

Группа закрыла значительную часть своей инвестиционно-банковской деятельности в стране после того, как была оштрафована мировыми регуляторами на сотни миллионов евро за проведение так называемых зеркальных операций, которые помогли отмыть 10 миллиардов долларов из России в период с 2011 по 2014 год.

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