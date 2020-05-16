НБУ прогнозирует в 2020 году уменьшение объемов денежных переводов из-за границы в результате карантина

По оценкам регулятора, в текущем году объемы переводов от трудовых мигрантов уменьшатся до 10 млрд долларов с 12 млрд долларов в 2019 году.

Национальный банк прогнозирует в 2020 году уменьшение объемов денежных переводов из-за границы от трудовых мигрантов в результате карантина, введенного в Украине и мире в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщил председатель НБУ Яков Смолий в интервью ВВС.

"В 2019 году переводы (от трудовых мигрантов) дали 12 млрд долларов. В этом году мы ожидаем, что будет 10 млрд долларов. Но это будет компенсировано тем, что люди не смогут выехать на отдых за границу", - сказал он.

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По словам Смолия, украинцы тратили около 8-10 млрд долларов ежегодно, находясь на отдыхе за границей.

"Из-за того, что что на перемещение есть ограничения, люди не смогут поехать и потратить эти средства. Это нехорошо, конечно, но это будет компенсация с избытком", - добавил глава НБУ.

Также он прогнозирует, что после завершения карантина украинцы не "побегут покупать доллары", а в первую очередь начнут тратить средства, которые еще остались, поскольку у населения есть определенный отложенный спрос.

"Хотя спрос будет оставаться еще достаточно подавленным, мы больше ожидаем некоторого увеличения потребления, если сравнить с карантином, а не увеличения валютных накоплений или валютных операций", - рассказал Смолий.

Как сообщал УНИАН, 13 мая председатель НБУ Смолий заявил, что ажиотажный спрос на валюту в стране затих, а предложение на валютном рынке стало больше, чем до эпидемии коронавируса в Украине.

Также он заверил, что сейчас проблем с получением валютной наличности в кассах банков нет.