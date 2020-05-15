Гривня укрепляется четвертый день подряд: сколько стоит доллар

Сегодня гривня укрепилась к доллару на 4 копейки, а к евро - только на 2 копейки.

Национальный банк Украины на понедельник, 18 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,64 гривни/доллар, то есть гривня четвертый день подряд укрепилась к доллару - на этот раз на 4 копейки.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 28,77 гривни/евро, то есть гривня выросла к евро на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 26,61/26,63 гривни/доллар, к евро – 28,81/28,84 гривни/евро.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро пятницы, 15 мая, выросла на 5 копеек - до 26,95 гривни за доллар, а стоимость евро снизилась на 3 копейки и составила 29,10 гривни.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на пятницу, 15 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,68 гривни/доллар, то есть гривня третий день подряд укрепилась к доллару - на этот раз на одну копейку.