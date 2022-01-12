Всемирный банк ожидает, что валовой внутренний продукт (ВВП) Украины вырастет в 2022-2023 годах на 3,2% и 3,5% соответственно.
Об этом говорится в январском докладе Всемирного банка о глобальных экономических перспективах.
Согласно обнародованным данным, рост ВВП Украины в 2019 году составил 3,2%, в 2020 году было зафиксировано падение на 4,0%, а, по предварительным оценкам, в 2021 году украинская экономика продемонстрировала рост на 3,4%, что не компенсирует потери 2020 года.
В следующие два года Всемирный банк прогнозирует рост украинского ВВП примерно на том же уровне: 2022-2023 годах на 3,2% и 3,5% соответственно.
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Вместе с тем, Всемирный банк ожидает замедление мирового роста с 5,5% в 2021 году до 4,1% в 2022-м и 3,2% в 2023-м году.
"После мощного восстановления в 2021 году мировая экономика начинает заметно замедляться на фоне новых угроз из-за новых штаммов COVID-19, роста инфляции, долгов и неравенства доходов, что может поставить под угрозу восстановление развивающихся стран", - отмечается в документе.
ВВП и госбюджет:
ВВП - это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного потребления, использования или применения), произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, независимо от национальной принадлежности использованных факторов производства.
В государственном бюджете на 2021 год заложен был рост внутреннего валового продукта Украины на уровне 4,6%.
Прогнозы:
- 21 октября 2021 года Национальный банк пересмотрел прогноз роста реального ВВП в 2021 году, учитывая более длительный и существеннее влияние пандемии и последствия от резкого повышения цен на газ - с 3,8% до 3,1%, в 2022 году - с 4% до 3,8%.
- Международный валютный фонд ухудшил оценку роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2021 году до 3,5% – по сравнению с 4% в предыдущем прогнозе.
- Министерство экономики прогнозировало, что ВВП Украины по итогам года вырастет на уровне 4,1%.
- Реальный валовой внутренний продукт Украины в третьем квартале 2021 года увеличился на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.