Банк прогнозирует рост ВВП Украины в 2022-2023 годах на 3,2% и 3,5% соответственно.

Всемирный банк ожидает, что валовой внутренний продукт (ВВП) Украины вырастет в 2022-2023 годах на 3,2% и 3,5% соответственно.

Об этом говорится в январском докладе Всемирного банка о глобальных экономических перспективах.

Согласно обнародованным данным, рост ВВП Украины в 2019 году составил 3,2%, в 2020 году было зафиксировано падение на 4,0%, а, по предварительным оценкам, в 2021 году украинская экономика продемонстрировала рост на 3,4%, что не компенсирует потери 2020 года.

В следующие два года Всемирный банк прогнозирует рост украинского ВВП примерно на том же уровне: 2022-2023 годах на 3,2% и 3,5% соответственно.

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Вместе с тем, Всемирный банк ожидает замедление мирового роста с 5,5% в 2021 году до 4,1% в 2022-м и 3,2% в 2023-м году.

"После мощного восстановления в 2021 году мировая экономика начинает заметно замедляться на фоне новых угроз из-за новых штаммов COVID-19, роста инфляции, долгов и неравенства доходов, что может поставить под угрозу восстановление развивающихся стран", - отмечается в документе.

ВВП и госбюджет:

ВВП - это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного потребления, использования или применения), произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, независимо от национальной принадлежности использованных факторов производства.

В государственном бюджете на 2021 год заложен был рост внутреннего валового продукта Украины на уровне 4,6%.

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